بالفيديو – نجمة شهيرة تفاجئ الجميع بإنهاء صداقتها مع دنيا بطمة… إليكم السبب فن

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ظهرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت في فيديو تناقله الناشطون عبر مواقع التواصل أخيراً، وأعلنت فيه أنه لم تتم دعوتها لحضور احتفال “عقيقة” غزل إبنة دنيا بطمة.

وجاء ذلك خلال حوار أجرته مع معجبيها عبر “سناب شات”. ونفت تلقيها دعوة من الفنانة دنيا بطمة للمشاركة في هذه المناسبة.

وتمنت ابتسام لدنيا بطمة ولابنتها الخير، وأعلنت أنها سامحتها. إلا أنها أشارت إلى أنهما لن تكونا صديقتين بعد اليوم. وبعد ذلك طلبت من المتابعين التحدث عن أمر آخر وسؤالها عن نشاطها الفني.

يشار إلى أن دنيا كانت أقامت حفل عقيقة طفلتها غزل بحضور عدد كبير من الأقارب والفنانين، ونشرت صوراً للمناسبة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.