بالفيديو – نجم مصري يتحدث عن معاناته مع الفقر.. وهذا ما كشفه عن زواجه

Noتحدث الممثل المصري صبري فواز عن معاناته مع الفقر قبل تحقيق الشهرة ودخوله في المجال الفني، مؤكداً أنه استطاع تخطي هذا الأمر ولا يكترث بوضعه المالي وكمية الاموال التي يمتلكها

وكشف خلال حلوله ضيفاً على برنامج “معكم” مع الاعلامية منى الشاذلي أنه “اضطر لإلغاء موعد مع فتاة بسبب عدم استطاعته تدبير مبلغ المشروبات التي سيقدمها لها”، موضحاً أنه “لدي قناعة بكل شيء، ونجوت من تأثير الأشياء عليّ”

المصدر: lahamag.com

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