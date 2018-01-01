بالفيديو – هستيريا من الضحك مع شيماء سيف وحديثها عن خطيبها فن

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أكدت الفنانة شيماء سيف أن عام 2017 كان من الأعوام الجميلة بالنسبة لها على المستوى الفني والشخصي بعد خطوبتها.

ولفتت خلال استضافتها في برنامج “معكم منى الشاذلي” إلى أنها كانت تنشر صورها في خطيبها في السابق باستمرار إلا أنها غيرت عن ذلك بسبب الحسد، وقالت بعفوية: “العريس جيه وأنا قعدت قضيتها صور بقى وخطيبي وحبيبي لحد ماخد غرز وجاتله حاجات في العمود الفقري وعمل حادثة فخبيته بعدها.. وخلاص هنقبه علشان الحسد” .

وأضافت، في حلقة إعلان نتائج استفتاء البرنامج لعام 2017، أنها ستتزوج خلال العام المقبل، وستقيم حفل زفاف ضخم قائلة: “ليه حفل زفاف عالضيف هو أنا محروقة”.

وأشارت الشابة بطريقتها الكوميدية الى أنها لا تزال تحتفظ بمكانة خاصة للفنان محمد حماقي في قلبها، وخطيبها متفهم هذا الأمر، قائلة: “أول حاجة قلتها لعريسي ماما وحبي لحماقي وقال أوكي”.