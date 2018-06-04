بالفيديو.. هشام الهويش: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي.. والحمد لله أموري تمام!

كشف الفنان ومقدم البرامج السعودي هشام الهويش، عن عمليات التجميل التي أجراها. وقال إنه أجرى عملية بأنفه لأنه كان يعاني من اعوجاج بسيط به، أما الثانية فكانت بمنطقة الثدي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مجموعة إنسان” على قناة “ام بي سي”اكتشفت أن نسبة من الرجال منطقة الثدي عندهم يكون فيها “غدد”، هذه مهما فعلت رياضة ما تذهب والحل الوحيد هو استئصالها فأجريت العملية والحمد لله أموري تمام”.

وحول الاتهامات التي وجهت له عن تعمده إهانة أهل الطائف بعد سخريته من بعض الأسماء التي يسجل بها الأطفال عند ولادتهم هناك عبر فيديو على “سناب شات”.

وقال الهويش إنه لم يقصد مطلقًا إهانة أهل الطائف الذين يعشقهم ولكنه كان في جلسة مع أصدقائه هناك وتحدثوا حول بعض الأسماء الغريبة التي يقومون بتسمية المواليد بها، فقام بمناقشة الموضوع عبر “سناب شات” دون أن يقصد أي سخرية.