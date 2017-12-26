بالفيديو- هل خسرت فيفي عبده كل هذا الوزن الزائد؟ فن

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لا شكّ بأنّ الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ استطاعت أن تثبت نفسها في الساحة الفنية بجدارة، إن كان على صعيد الرقص أو حتى التمثيل، لتصبح تلك الفنانة الّتي ينتظر أخبارها الآلاف من محبّيها ومتابعيها الّذين يلاحقون يومياتها على صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لتنشر عبده في الآونة الأخيرة فيديو قديم لها، وهي ترقص على نغمات أغنية ” أنا بعشقك “. وقد بدت فيه بكامل رشاقتها وصباها، لتنهال بعدها تعليقات متابعيها الّذين أبدوا إعجابهم بفنانتهم، وأشاروا إلى أنّ فيفي ازداد وزنها عن الوزن الّذي ظهرت فيه بمقطع الفيديو بشكل ملحوظ.