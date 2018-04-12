بالفيديو.. هند البحرينية وحنان رضا تتصالحان مباشرة على الهواء

تفاجأت الفنانة ​هند البحرينية​ بمداخلة هاتفية من زميلتها الفنانة البحرينية ​حنان رضا​، خلال حلولها ضيفة على برنامج “​ليالي الكويت​” عبر قناة الكويت الأولى، لتقوم هند بالترحيب بها مطالبة إياها بزيارتها في المنزل، والتحدث عن الخلافات الحاصلة بينهما.

وأضافت هند: “حابة اقول لحنان انا لا أعرف سبب زعلك مني وانا لا اكن لكي إلا كل المحبة والاحترام وللأسف المشاكل تحدث بين الفنانات قد تكون بسبب الصحافة أو شخص مشترك بين الاثنين يقوم بنقل كلمة وتفهم بطريقة خاطئة”.



بدورها ردت “حنان” على هند، قائلة: “شكرا على الفرصة انا حاولت عدة مرات مصالحة هند عن طريق اشخاص مشتركين ومافي شي بقلبي اتجاهها وبالعكس كنت اتمنى مصالحتها لاننا ابناء ديرة وحدة وانا كبرت على صوت هند البحرينية عندما هي كانت تغني الاوبريت كنت انا باللوحات الراقصة وما شفت منها مضرة ولكن الناس هي من نزعت العلاقة بيننا”.

وأضافت حنان: “وانا امام الله والجمهور اقولك يا أم عبدالله اتشرف بالجلوس معاك ولوحدنا دون ان يتدخل اي شخص”.

لترد هند على كلامها، قائلة: “في نصيحة انا اتعلمتها قبلك لا تفتحي اذنك لاي شخص انا عندي مشكلة مع هذا الشخص بكل بساطة اتصل عليه وافهم الموضوع واسعدني اتصالك وانا اريد الجلوس مع بعض بروحنا وبدون اي أحد”.