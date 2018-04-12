بالفيديو.. هيفا وهبي تطلق برومو كليب اغنيتها “توته توته”

طرحت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الاعلان الدعائي لكليب اغنيتها الجديدة “توتة”، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت هيفا في البرومو تقوم بإحدى العروض، وسط تصفيق الجمهور لها.

ولاقى هذا الاعلان اعجاب عدد كبير من متابعيها.

اغنية “توتة” من كلمات الشاعر شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع رامي بلازن، ويحمل الكليب المنتظر توقيع المخرج ​سليم الترك​، كما ان هيفا تستعد لطرح ألبومها الجديد قريباً.

الجدير ذكره ان الفنانة هيفا وهبي تصوّر حاليا مشاهدها في المسلسل المصري “لعنة كارما”، والذي سيخوض السباق الرمضاني المقبل.