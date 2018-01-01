بالفيديو والصور- كاتي بيري ترقص على الطريقة الخليجية على”بشرة خير”.. شاهدوا ماذا...

بالفيديو والصور- كاتي بيري ترقص على الطريقة الخليجية على”بشرة خير”.. شاهدوا ماذا فعلت فن

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شاركت المغنية الأميركية كاتي بيري جمهورها على “انستغرام” بمقاطع فيديو والصور الطريفة من رحلة سفاري بصحراء أبو ظبي.

ويبدو أن المغنية الشابة تتمتع بوقتها وبالسهرات في الصحراء، حيث ظهرت في العديد من المقاطع وهي تتفاعل مع الحاضرين وترقص على الطرقة الخليجية، وفي مقاطع أخرى ترقص بطريقة مضحكة على أغنية “بشرة خير” للنجم حسين الجسمي.

وظهر في المقطع كيف أن بيري لم تتمالك نفسها أمام إحدى الراقصات، فقررت أن تشاركها الرقص بحركاتها التي تشبه رقصة الـ Break Dance، الامر الذي لاقى اعجاب الالاف من متابعيها.

يذكر أن بيري في أبو ظبي لإحياء حفل غنائي وقضاء إجازة احتفالات نهاية العام.