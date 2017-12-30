بالفيديو: يسرا تكشف أسرار الموقف المحرج بينها وبين حسين فهمي فن

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علقت النجمة يسرا بعد مرور عدة أسابيع على الموقف المحرج الذي جمعها بالنجم حسين فهمي خلال حفل افتتاح الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعدما صعدت للمسرح لتقديمه وبعد أن ألقت كلمتها، تركت الميكروفون ونسيت تقديمه لتعود مرة أخرى سريعا قائلة: “نسيت أقدم حسين فهمي”.

وأضافت يسرا أثناء حلولها ضيفة على برنامج “معكم مني الشاذلي” لتكريمها على أغنية “3 دقات” :” أيوه نسيت أقدم حسين فهمي، وبصلي أوي، وروحت راجعة تاني بسرعة، وهو مافوتهاليش، ومكانش ممكن يفوتها، قالي مش عاملين بروفة”.



في الوقت نفسه أشادت يسرا بالنجم حسين فهمي :”قائلة إنسان جميل، ومن أهم الناس اللي ترأست مهرجان القاهرة السينمائي.”

وكشفت يسرا عن كواليس خروج أغنية “3 دقات” للنور قائلة :” أنا غنيت قبل كده لكن ما غنتش بالاحساس قبل كده، سمعتها وسجلتها فىي نفس الوقت، بعد زيارتي إلي المطرب أبو في الاستديو وبمجرد أن سمعتها بدأت أغني معها”.

وأكدت يسرا أنها تهتم كثير بمجال الأزياء والموضة ولديها قد كبير من الفهم والخبرة في مجال التفصيل والخياطة.