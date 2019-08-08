باللهجة العربية .. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

نشرت الصفحة الرسمية لمجلة ” فوغ ” النسخة العربية عبر حسابها على موقع” إنستجرام ” مقطع فيديو من لقاء أجرته المجلة مع الفنانة العالمية ” جينيفر لوبيز ” .

ويأتي هذا اللقاء قبل حفلها الأول في مصر والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 9 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي .

وأعربت جينيفر لوبيز خلال اللقاء عن حماسها الشديد للحضور إلى مصر وإحياء حفلا بها .. كما أن إبنها يريد المجئ إلى مصر أيضا ومتحمس للغاية بهذه الزيارة .. فقالت : ” إبني متحمس جدا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب أريد الذهاب ” .

وأضافت : ” وعدته بالقدوم معي إلى مصر إن لم يكن هناك دراسة خلال تلك الفترة علينا فقط الانتظار ومعرفة موعد بدء المدارس ” .

ووجهت لوبيز رسالة إلى المصريين وهي تتحدث باللغة العربية لأول مرة وهي تدعوهم إلى حضور الحفل قائلة : ” مستنياكم كلكم في حفلتي سأراكم هناك ” .

وتصل جينيفر لوبيز إلى مصر اليوم الخميس أي قبل يوم واحد من حفلها وتغادر في اليوم التالي للحفل .. وأعربت عن تمنيها لرؤية الأهرامات والاستمتاع بمصر وزيارة أماكن عديدة بها إلا أن الزيارة تستغرق يومين فقط وقالت في حوارها إنها لا يمكنها الاستمتاع بالبلد عندما تذهب للعمل ولكن يحدث ذلك عندما تكون في أجازة .

وتأتي تصريحات لوبيز بعد أيام من إحيائها لحفلا في إسرائيل ونشرها عددا من الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي أثناء وجودها هناك وعلقت عليها بأن إسرائيل هي الوطن الأم وبلدها الثاني وهو ما اعتبره المصريون استفزازا لهم وظهرت دعوات لمقاطعة الحفل .

إلا أن الجهة المنظمة للحفل لم تهتم بهذه الدعوات وقامت بتكثيف الدعاية عن الحفل .

ويأتي حفل مصر ضمن جولة فنية كبيرة تقوم بها جينيفر بين دول العالم المختلفة كان اَخرها في روسيا منذ يومين .