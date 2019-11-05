بتهمة التشهير.. جديد دعوى خالد يوسف بحق بسمة وهبة ورانيا يوسف

أصدرت محكمة جنح الدقي، قرارها بتأجيل محاكمة الإعلامية المصرية ​بسمة وهبة​ والممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ واثنين آخرين، لجلسة 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، للاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان المدعي عليهم والذي هو المخرج المصري ​خالد يوسف​ بالحق المدني لا يزال يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس برلمان من عدمه وكلفت النيابة تنفيذه.

وكان يوسف قد كلف محاميه أحمد بدوي برفع دعوى قضائية رقم 18800 لسنة 2019 جنح الدقي يختصم فيها كلًا من: قناة “القاهرة والناس” وبرنامج “شيخ الحارة” ومقدمته وهبة، وضيفة إحدى حلقاته، يوسف، بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به.

وكانت قالت يوسف خلال الحلقة أن الرجل المتواجد في الفيديوهات الفاضحة التي ضجّ بها الوسط الفني المصري خلال الفترة الماضية هو خالد يوسف، وأشارت وقتها أن السيدة التي ترافقه تشبهها ولكنها ليست هي.