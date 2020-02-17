بدرية أحمد تفتح النار على مها محمد وصالح الجسمي بعد أزمة مريم حسين

فتحت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، النار في جميع الاتجاهات، وطالت بنقدها مواطنها الإعلامي صالح الجسمي دون التصريح باسمه والفنانة الكويتية مها محمد، على خلفية الأزمة الأخيرة التي كانت بطلتها الفنانة المغربية مريم حسين.

وشاركت بدرية أحمد مقطع فيديو عبر ”سناب شات“، تم تداوله بين صفحات المشاهير المهتمة بأخبار الفنانين عبر مواقع التواصل، طالبتهما فيه بالتوقف عما يفعلانه والذهاب إلى المحكمة كي يحصل كل ذي حق على حقه.

وأضافت بدرية أحمد: ”شيوخنا مو فايق لكم انتوا الاتنين نحن عندنا أمور وايد أهم تموتوا تناقرون هناك المحكمة.“

وأكدت بدرية أحمد أنها لديها الكثير من الملفات للجميع ولا داعي للحديث في مواضيع لن تفيد، مشيرة إلى أن الهجوم عليها بشأن لقب سفيرة النوايا الحسنة بأنها ليست مثله وعندما تخرج على السوشيال ميديا تعي ما تقول، قائلة: ”هل يقصدني أنا ولا يقصد شنو مو بعرف، لكن مو 6 ولا 7 محامين اللي يبون راسه أنا ما أدور محاميين راسي براسه“.

وشددت على أنه لجأ لأولياء أموره في الإمارات كي يقفون بجانبه عندما تم تهديده معربًة عن اندهاشها من موقفه كونه يخرج ويسب الكثيرين ويتناول البعض في شرفهم ويتفوه بألفاظ غير لائقة ثم يلجأ لأولياء أموره، مختتمة: ”أولياء أمورك علموك تلجم لسانك في السوشيال ميديا.“

يُذكر أن الأزمة بين صالح الجسمي ومها محمد تصاعدت وتيرتها على خلفية تدخل الأخيرة في أزمة الفنانة المغربية مريم حسين ودعمتها على حسابه حتى خرجت من محبسها ومنذ تدخل مها محمد وصلت الأمور إلى حد التهديدات بينهما.