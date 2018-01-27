بدرية أحمد تهاجم ملاك الكويتية دفاعاً عن ماجد المهندس: احترمي نفسك!‎

دخلت الممثلة الإماراتية ​بدرية أحمد​ على خط الخلاف الحاصل بين الفنان العراقي ​ماجد المهندس​ والفنانة ​ملاك الكويتية​ التي فتحت النار سابقاً على المهندس بعدما أعاد نشر تغريدة للمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي ال الشيخ انتقد فيها زيارة وزير كويتي الى قطر ووصفه بالمرتزق.

بدرية أحمد دافعت عن المهندس، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وجهت فيه رسالة لملاك الكويتية وقالت لها: “احترمي نفسك، عيب، انت فنانة صغيرة، لا تشتمي النجوم الكبار”.

وانتشر فيديو بدرية أحمد بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.