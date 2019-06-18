بدرية أحمد ل ريماس منصور : ” اللي على راسه بطحة يحسس عليها .. فاحترمي نفسك “

هاجمت الفنانة الإماراتية ” بدرية أحمد ” الفنانة اليمنية ” ريماس منصور ” في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على ” سناب شات ” عبرت فيه بدرية عن إنزعاجها الشديد من التصريحات الأخيرة لريماس حول اتهام بعض الفنانات المبتدئات بكسب أموالهم بطرق غير شرعية وأساليب ملتوية خاصة من يسكن منهن في قصور ويركبن سيارات فاخرة .

وقالت بدرية : ” زعلت من كلامها وما أبي أعيد كلامها عشان ما أوسخ لساني .. لما كنتي على الطاولة في المطعم ولابسة ألماس وخواتم من وين أجت .. اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر فاحترمي نفسك ” .

وأضافت : ” من كام يوم شوفناكي لبسالي شورت فوق الركبة .. أنا ما أعيب بس شوفي نفسك وكل واحدة حرة بأخلاقها عندها رب يحاسبها واللي على راسه بطحة يحسس عليها ” .

وكانت الفنانة ريماس منصور قد نشرت فيديو عبر حسابها على ” سناب شات ” تحدثت عن ترف بعض الفنانات المبتدئات قائلة : ” إذا شفت ممثلات مبتدئات راكبين رولز رويس وهي لسه مبتدئة جايبة فلوسها بطرق أخرى ما أقدر أقول ” .

نافية ان يكون كل المشاهير أغنياء وأن البعض منهم أوضاعهم المادية متوسطة ويسكنون بالإيجار قائلة : ” ترى مو كل ممثل أو ممثلة بياخدو مليون قليلي جدا اللي بياخدوا بالملايين .. أنا ساكنة ببيت إيجار ترى إحنا ناس عاديين جدا وأجرنا عادي ” .