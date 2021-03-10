تعرضت الفنانة المصرية ” بدرية طلبة ” لموجة من الانتقادات بعد نشرها صورا لها خلال زيارتها لمزار مارشربل في لبنان وإضاءتها للشموع والصلاة في المكان .

وهو الأمر الذي دفعها إلى الخروج للرد على التعليقات التي هاجمتها بسبب زيارتها لمزار مسيحي في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

فكتبت بدرية طلبة : ” يا ريت محدش يتدخل في حاجة مش من حقه .. أروح فين آجي منين بحب إيه بزور كنايس بروح جوامع دي حرية شخصية ” .

وتابعت : ” أنا بدرية محمد طلبة .. مسلمة وبحب أزور أولياء الله الصالحين مسلمين مسيحيين أنا حرة بقى واللي هيستهبل في الكلام هستعبط عليه وههزئه تمام ” .