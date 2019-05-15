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شاهد.. بدرية طلبة تكشف عن خضوعها لعلاج نفسي لهذا السبب!

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بدرية طلبة في حلوة رمضان

بدرية طلبة في حلوة رمضان

أعلنت الفنانة المصرية بدرية طُلبة، عن تصالحها مع اختها، بعد قطيعة استمرّت 10 سنوات، وفق تعبيرها.

وأكّدت بدرية طلبة، خلال حلولها ضيفة على برنامج “حلوة رمضان”، أن اختها الصغرى جرحتها كثيرًا لدرجة جعلتها تلجأ لتلقي العلاج النفسي كي تخرج من هذا الألم.

وأوضحت الفنانة المصرية الكوميدية، أن ابنتها الكبرى “هايدي”، التي تزوجت وأصبح لديها أبناء، توسّطت لحل المشكلة.

وأعلنت أنها تصالحت معهم وسامحتهم بمناسبة شهر رمضان، الذي تعتبره الأفضل في حياتها بعد عودة تجمعهم مجددًا، متابعةً: “اتجمعت العيلة اللي اتحرمت منها 10 سنين وعشان ماما تبقى نايمة في تربتها مرتاحة”.

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