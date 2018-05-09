براءة شيرين من تهمة الإساءة لمصر في قضية “تصريحات ﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺭﺳﻴﺎ”

قضت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻤﻘﻄﻢ، أمس الثلاثاء الثامن من مايو، ﺑﺒﺮﺍءة الفنانة شيرين عبد الوهاب ﻣﻤا ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ من اتهامات بإهانتها لمصر بعد تصريحاتها عن مياه النيل بأنها تتسبب في البلهارسيا.

وجاء في قرار المحكمة أنها قبلت ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﻋﻠﻰ حكم حبسها 6 أشهر، وكفالة 5000 جنيها، بتهمة الإساءة لمصر ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﺫﺑﺔ.

وذكرت المحكمة أن الدعوى المقامة ضد شيرين، أقيمت بغير الطريقة التي حددها القانون، وغرمت مقيم الدعوى 75 جنيها.

يذكر أن ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﺍﻟﻤﻘﻄﻢ كانت قد ﻗﻀﺖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ 5000 جنبه بتهمة ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﻟﻤﺼﺮ في اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ إعلاميا ﺑﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺭﺳﻴﺎ.