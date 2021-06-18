هاجمت الإعلامية العراقية نعمة رياض المغنية العراقية شذى حسون بطريقة غير مباشرة وفق المتابعين، بعدما نشرت الأولى مثلا شعبيًا “القرد في عين أمه غزال”، لتشعل الأزمة بين الأخيرة والفنانة رحمة رياض.

وأكد متابعون أن نعمة رياض تطرقت إلى المثل الذي تحدثت عنه شذى، دون ذكر اسم الأخيرة، كونها الفنانة الوحيدة التي صرَّحت خلال الساعات الماضية بهذا المثل.

وكتبت نعمة رياض، قائلة: “‏في فنانة محترمة تتلفظ بكلمة القرد بعين أمه غزال؟ دون المستوى تماماً”.

في فنانة محترمة

تتلفظ بكلمة القرد بعين امه غزال ؟

دون المستوى تماماً .— نعمة رياض (@neama_riadh) June 17, 2021

ووضعت النجمة رحمة رياض علامة “لايك” على تغريدتها، وهو ما يُشير إلى إعجابها بحديثها.

وكانت شذى حسون، قد دوَّنت تغريدةً لها عبر حسابها في “تويتر”، قائلةً: “‏معنى المثل الشعبي (القرد في عين أمه غزال) لبعض الجهلة، وهو مثل قديم مستوحى من قصة قديمة كتبت في العصر الروماني.. وهو مثَل وليس مسبَّة.. للأغبياء فقط.. مع تحياتي”.

معنى المثل الشعبي “القرد في عين امة غزال ” لبعض الجهلة و هو مثل قديم مستوحى من قصة قديمة كتبت في العصر الروماني .. و هو مثل وليش مسبة .. للأغبياء فقط ..مع تحياتي pic.twitter.com/uzvIFcw50Q— Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) June 17, 2021

واشتعلت التعليقات بين جمهور رحمة رياض وشذى حسون في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استغراب من أجواء الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد آخر٬ بسبب الجدل حول لقب “نجمة العراق الأولى”.

وجاء في التعليقات:” ياريت امسحي تغريدة ولا تقيموها لانها بصريحة العبارة والله ما يسوي الحديث عنها لانكي عم تعطيها قيمة”، و” صح معك حق مستوى متدني يعني ماشافو اختها شو قالت ركزو مع حسون شو ردت !!!! وهيثم يوسف اعطاها اجمل اغانيها بس بحسها ماعاطية قيمة لهالتعاون حتى لو انقطع الاتصال او صار مشاكل ماتنكر وتقول واحد مادعمني اما اغانيها الاخرى تلعب دور الضحية وردح نسوان ماكو مني واتحداكم ماتلقون مثلي !؟؟؟؟”.

وأضافت أخرى:” لا هي تستغل فهالشي لتهييج الناس على فكرة هذا مستواهم الحقيقي وكلام حسون بغض النظر مثل كلام رحمة و كلامها منطقي. تقول لازم يكون عندك رصيد قوي حتى تسمي نفسك نجم اول هذا كلام طبيعي”.

وعلقت فتاة أخرى:” لا تردون عليها أساساً الجزء الوحيد اللي انتشر من لقاءها كلامها عن رحمهOk handالجمهور كفى ووفى وقال رأيه وهذا دليل انه رحمه محبوبه من الجمهور العراقي والعربي واذا استفزها اللقب تروح تهاجم الاعلاميين والجمهور اللي اعطى رحمه هذا اللقب هي ما لقبت نفسها والمحبه من الله وعلى نياتكم ترزقون”

وفي الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي أعلنت المطربة شذى حسون بأنها “نجمة العراق الأولى” في ظهورها على غلاف إحدى المجلات، ردا على مواطنتها رحمة رياض التي قالت في تصريحات متلفزة بأنها “الرقم واحد” في بلدها.

وشاركت شذى حسون صورة الغلاف في حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وعلقت عليها بهاشتاغ باللغة الإنجليزية جاء فيه: “لا تتخطى حدودك”.