برسائل مؤثرة نجوم الفن ينعون فاروق الفيشاوي

سادت حالة من الصدمة والحزن الشديد على الوسط الفني بمصر والعالم العربي عقب إعلان وفاة الفنان المصري الكبير ” فاروق الفيشاوي ” في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان متأثرا بإصابته بغيبوبة كبدية .

ونعى عدد كبير من نجوم الفن وفاة الفنان فاروق الفيشاوي عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي .

فنشر الفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية في مصر عبر حسابه على إنستجرام صورة للفنان الراحل وكتب معلقا عليها : ” البقاء لله ” .

ونعى الفنان ” محمود البزاوي ” عبر حسابه على تويتر وفاة فاروق الفيشاوي متحدثا عن أعماله الفنية التي وصفها بإنها ” حكاية جميلة ” .

مع السلامه يا استاذ فاروق هاتفضل في قلوبنا جميعا..سلسله حافله من الاعمال و تاريخ سينمائي كبير..الحب في طريق مسدود و المشبوه و الباطنيه و أرجوك أعطني هذا الدواء و لاتسألني من انا و القرداتي..حكايه جميله اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهارده..ربنا يرحمك يا أسطورة #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/4iMSW0wnnQ — محمود البزاوي (@albezzawy) July 25, 2019

وبرسالة مؤثرة نعى المخرج عمر زهران عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” الفنان الكبير وكتب قائلا : ” لم أكن أدري أنها المرة الأخيرة للقاءنا .. لم أكن أدري أن صوتك حينما هاتفتني لتهنئتي سيكون الأخير وأن ضحكاتنا عبر المكالمة هي آخر الضحكات .. لم أكن أدري أن موعدنا باللقاء في بيتك هو لقاء لن يتم .. لم أكن أدري حين همست في أذنك وأنا احتضنك واطلب منك أن تطمأنني عليك أنك فقط تتظاهر بالقوه رغم آلامك وأنك لا ترغب في الشكوى .. لم أكن أدري أنك سترحل سريعًا هكذا دون أن نمتع عيوننا برؤيتك وأن نصبر قلوبنا بوداعك .. أعطيتنا جميعًا درسًا لن ننساه .. حين علمتنا كيف نواجه الموت بابتسامة وقوة وشجاعة .. وداعًا أيها الفارس النبيل وداعًا فاروق الفيشاوي ” .

لم أكن ادري انها المرة الاخيره للقاءنا لم أكن ادري ان صوتك حينما هاتفتني لتهنئتي ستكون الاخيره وان ضحكاتنا عبر… Posted by Omar Zahran on Wednesday, July 24, 2019

وكتب الفنان ” هاني رمزي ” على حسابه بفيس بوك : ” مع السلامة يا روقه مشيت بسرعه قوى الله يرحمك يا غالي وربنا يعزي كل محبيك في كل الدنيا وداعًا فاروق الفيشاوي ” .

مع السلامه يا روقه مشيت بسرعه قوى الله يرحمك يا غالي وربنا يعزى كل محبيك فى كل الدنيا وداعاً #فاروق_الفيساوى Posted by ‎Hany Ramzy – هاني رمزي‎ on Wednesday, July 24, 2019

ونشرت الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا ” صورة لها مع الفنان الراحل وعلقت عليها قائلة : ” البقاء لله .. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة .. حاجة تحزّن بجدّ ” .

وأعربت الفنانة التونسية ” درة ” عن حزنها على رحيله ونشرت مشهد له من آخر عمل له معها غي مسلسل الشارع اللي ورانا وكتبت : ” لا حول ولا قوة إلا بالله .. أكاد ألا أصدق .. الفنان المحب للحياة وللناس .. الطيب الجدع الخلوق حبيب زملاءه .. الفنان الكبير فارق الفيشاوي توفى الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. .كان رائعا في آخر أدواره ” الشارع اللي ورانا ” .

وفي رسالة مؤثرة وجهتها الفنانة ” بشرى ” عبر حسابها على إنستجرام تنعي بها الفنان الراحل تحدثت بها عن أخلاقه ومواقفه الجميلة .

ونعت الفنانه إيمان العاصي الفيشاوى بهذه الكلمات قائلة : ” ياحبيبي يا أطيب وأجدع إنسان .. يا أحلى ضحكه الله يرحمك .. لا حول ولا قوه الا بالله هتوحشني أوى يا أستاذ يا جميل يا طيب .. وجعت قلبي يا أحلى روقة وربنا يصبر أحمد وعمر وأستاذة سمية وكل حبايبك ” .

ونشر الفنان ” أحمد السقا ” على إنستجرام صورة للفنان الراحل .

وكتب الفنان ” أحمد السعدني ” : ” لا اله الا الله من اطيب و انضف و الذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته الفنان العظيم و الانسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي و يغفرلك انتم السابقون ” .

وفي رسائل أخرى من عدد كبير من الفنانين في حب الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وتعبيرا عن حزنهم على رحيله .