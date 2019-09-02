برسالة مؤثرة.. كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة «تالا

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة «تالا» التي اكملت عامها الرابع، وحرصت على مشاركة الفانز أجواء احتفالها.



كارول نشرت صوراً عفوية تجمعها بابنتها، بدت فيها على طبيعتها بلا ماكياج، بعيداً عن تكلف النجومية، واكتفت بسحر الأمومة، حيث هنأت «تالا» بكلمات مؤثرة تعليقاً على الصور، كتبت فيها: «عيد ميلاد سعيد ملاكي الجميل، شكراً لاختيارك لي لأكون والدتك، ولمباركتك حياتي بروحك الجميلة، طوال السنوات الأربع الماضية.. حب حياتي».

فانز كارول تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها النجمة اللبنانية بعيد ميلاد ابنتها، متمنيين للأخيرة حياة مليئة بالسعادة والنجاح والتوفيق، كما لفتوا إلى وجود شبه قوي بين الفنانة وابنتها.

يُذكر أن كارول سماحة احتفلت بزواجها مدنياً من وليد مصطفى في قبرص عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الوحيدة «تالا» سبتمبر 2015.



من ناحية أخرى، تستعد كارول سماحة لاحياء حفل غنائي يوم 14 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان بكاسين.

كارول احتفلت حديثاً بطرح أغنية جديدة بعنوان «بتآمن بالصدفة» من فيلم الفنانة الجديد «بالصدفة» المقرر طرحه بدور السينما يوم 26 سبتمبر الجاري، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.