بسبب أغنية .. راغب علامة يهاجم في رسالة شديدة اللهجة ” أفيخاي أدرعي ” المتحدث بإسم جيش الاحتلال

نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” عبر موقع تويتر تغريدة صباح اليوم الإثنين ينتقد فيها سياسات الحكومة اللبنانية وصراعات الساسة في البلاد وحزب الله والإرهاب الإيراني على حد قوله .
وأرفق أفيخاي في تغريدته أغنية ” طار البلد ” للفنان اللبناني راغب علامة مستغلا إياها في تغريدته للهجوم على حزب الله اللبناني .
وكتب أفيخاي أدرعي قائلا : ” طار البلد بصوت المغني اللبناني راغب علامة .. ترى شو اللي طير لبنان اسألوا حالكن هالسؤال بتلاقوا إنه الجواب هو استغلال حزب الله لبلاد الأرز لصالح إيران .. الله يفك أسر لبنان من الإرهاب الإيراني ” .
وأضاف هاشتاج كتب فيه ” إيران تورط لبنان ” .
#طارالبلد… بصوت المغنّي اللّبناني #راغب_علامة… ترى شو الّي طيّر #لبنان؟ اسألوا حالكن هالسّؤال بتلاقوا إنّه الجواب هو استغلال #حزب_الله لبلاد الأرز لصالح #إيران.
الله يفكّ أسر لبنان من الإرهاب الإيراني #إيران_تورّط_لبنانhttps://t.co/w6KT3UBwio
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2019
ليخرج الفنان راغب علامة عن صمته ويوجه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” بعد دقائق قليلة إلى أفيخاي أدرعي تعليقا على تغريدته .
وكتب راغب : ” لن ينجح المتحدِث العسكري بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي في استدراجنا إلى الرد .. فهو لا يستحق منا هذا الشرف لا في الشكل ولا في المضمون ” .
وتابع : ” في كل الأحوال جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يوميا في لبنان وفلسطين وسوريا وغيرها .. ونقطة عالسطر ” .
واختتم رسالته بهاشتاج ” إسرائيل عدو ” .
لن ينجح المتحدِّث العسكري بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي في استدراجنا إلى الرد. فهو لا يستحق منا هذا "الشرف"، لا في الشكل، ولا في المضمون. في كل الأحوال، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه اسرائيل وعملائها من فظائع يومياً في لبنان وفلسطين ،وسورية، وغيرهم… ونقطة عالسطر! #إسرائيل_عدو
— Ragheb Alama (@raghebalama) September 9, 2019