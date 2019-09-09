بسبب أغنية .. راغب علامة يهاجم في رسالة شديدة اللهجة ” أفيخاي أدرعي ” المتحدث بإسم جيش الاحتلال

نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” عبر موقع تويتر تغريدة صباح اليوم الإثنين ينتقد فيها سياسات الحكومة اللبنانية وصراعات الساسة في البلاد وحزب الله والإرهاب الإيراني على حد قوله .

وأرفق أفيخاي في تغريدته أغنية ” طار البلد ” للفنان اللبناني راغب علامة مستغلا إياها في تغريدته للهجوم على حزب الله اللبناني .

وكتب أفيخاي أدرعي قائلا : ” طار البلد بصوت المغني اللبناني راغب علامة .. ترى شو اللي طير ​لبنان اسألوا حالكن هالسؤال بتلاقوا إنه الجواب هو استغلال حزب الله لبلاد الأرز لصالح ​إيران .. الله يفك أسر لبنان من الإرهاب الإيراني ” .

وأضاف هاشتاج كتب فيه ” إيران تورط لبنان ” .

ليخرج الفنان راغب علامة عن صمته ويوجه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” بعد دقائق قليلة إلى أفيخاي أدرعي تعليقا على تغريدته .

وكتب راغب : ” لن ينجح المتحدِث العسكري بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي في استدراجنا إلى الرد .. فهو لا يستحق منا هذا الشرف لا في الشكل ولا في المضمون ” .

وتابع : ” في كل الأحوال جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يوميا في لبنان وفلسطين وسوريا وغيرها .. ونقطة عالسطر ” .

واختتم رسالته بهاشتاج ” إسرائيل عدو ” .