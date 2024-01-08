ثارت الفنانة شيماء سيف الجدل حول انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، بعد زواج دام أكثر من 6 سنوات، حيث نشرت ستوري توحي بانفصالها.

شيماء سيف تثير الجدل حول طلاقها

وكتبت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“: إن لم تستطع أن تكون لها زوجًا، فكن رجلًا، وإن ثقلت عليك الرجولة، فكن إنسانًا، فإن لم يكن منك لا هذا ولا ذاك، فسرحها بإحسان، حتى تنعم بحياتها بعيدًا عن قلبك، الذي هد روحها وسلبها أمانها.

وتركت الفنانة شيماء سيف الأمر، دون الكشف عن الحقيقة حتي أنها لم ترد بللتأكيد أو النفي حتى الآن.

زوج شيماء سيف يكشف الحقيقة

من جانبه، كشف محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف حقيقة انفصاله عنها، إذ روج البعض شائعات الفترة السابقة أن الثنائي انفصل بسبب خلافات نشبت بينهما.

وكتب كارتر في منشور عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، كاشفًا حقيقة الأمر: «حصريًا ووقع الطلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي، الكلام ده ممكن يكون عندك مش عندنا، وناقص تحلفوا أنه حصل خيانة وجواز عرفي ولا في الأفلام!».

وتابع زوج شيماء سيف في منشوره: «بتجيبوا الهري دي منين؟، هو أي كلام علشان تكسبوا ريتش ولا مدفوعلكوا علشان تروجوا لكلام مالوش أي أساس؟، عاوزين إيه؟».

واستكمل محمد كارتر منشوره قائلا: «طيب ما كل مرة بيبان إنكم كذابين، أه معلش ما أنتم مايفرقش معاكم الفضايح».

وأضاف مؤكدًا أنه تراجع عن تحرير محضرًا ضد مروجي الشائعات: «كان نفسي أخد المسار القانوني وأرفع قضية عليكم بتهمة التشهير، ولكن أنتم أرخص من الورق اللي هيتكتب عليه المحضر».

آخر أعمال شيماء سيف

وشاركت الفنانة شيماء سيف، في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة مع الفنانة يسرا، وكانت تدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد ثروت، سما إبراهيم، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وآخرين من إخراج عمرو صلاح وتأليف محمد ذو الفقار

يذكر أن،انضمت شيماء سيف، لأبطال مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام المقبلة، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج مروان عبدالمنعم، ومن إنتاج أحمد الدسوقي.

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