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بسبب القرآن الكريم.. أحلام تحرج أحد المتابعين

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ahlam kk1

أثارت المطربة الإماراتية أحلام الجدل على موقع التغريدات القصيرة Twitter، وذلك بعدما ردت على مدح أحد المتابعين لألبومها الجديد.

كتب أحد المتابعين لأحلام: “أحس ألبومك راح يحل مشاكلي”، لترد عليه كاتبة: “ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم”، الأمر الذي اعتبره البعض إحراجا متعمدًا للمتابع، وعاتبها البعض على ذلك.
ردت أحلام موضحة أنها لم تخطئ في نصحه على الملأ، كاتبة: “إنما الدين النصيحة، وكتبت في العام أرد في العام، وما قلت إلا الحق اللي لا يتخبى في السر ولا في العلن ما دام حق.. ولا نخشى في الله لومة لائم، ترى نحن مطربين بس مسلمين ومؤمنين.. الحمد لله (فيه شفاء)”.

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