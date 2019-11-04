بسبب بقرة.. نهى نبيل تعيش لحظات رعب خلال رحلتها في القصيم

تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو تظهر فيه الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل حيث تعرضت للحظات رعب خلال زيارتها لمزرعة بالقصيم.

وتجولت نهى في المزرعة برفقة بقرة إلا إنها نطحتها في حركة مفاجأة ولكن نهى هربت سريعاً.

وظهرت نهى أيضاً في المقطع وهي تقوم بحلب البقرة وعبرت عن سعادتها بزيارة القصيم.

يذكر أن الفاشينيستا الكويتية ظهرت بالأمس في مقطع فيديو خلال استضافتها نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي الشهير، فيحان.

وفي الفيديو، قالت نبيل إنها “تستضيف لأول مرة أحد المشاهير في بيتها، ليس قصورًا بهم، لكن لأن البيت مكان عائلي مقدس، وأن لفيحان خصوصية لديها”.