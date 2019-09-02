بسبب جلسة التصوير الجريئة.. حلا شيحة ترد على منتقديها: الدين مش ترهيب

ردّت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ على الإنتقادات التي تعرّضت لها الأيام الأخيرة، وذلك بسبب جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها، فقالت إن جمهورها الكبير يحبها ويقدرها، بعيداً عن توظيف الأمور في حروب شخصية.

وأضافت: “الدين مش ترهيب أو بالعافية، الدين دين ترغيب وسماحة وليس انتهاكًا للحقوق والحريات الشخصية”.

كما أكدت شيحة أنها تمارس حياتها بحرية وإقتناع، بعيداً عن الغلو والتشدد أو فرض رأيها أو إتجاهاتها على أحد، مشددة على ضرورة إحترام حياة الإنسان الخاصة، وعدم توجيه تجريح أو توبيخ لها، لأن الدين الإسلامي حض الجميع على إحترام حرية الإنسان وعدم التعدي عليها.