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بسبب دينا الشربيني.. عمرو دياب غاضب من منتج مسلسله الجديد

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ما سبب سفر عمرو دياب الى دبي قبل شهر من الحفل؟

كشفت مصادر إعلامية مصرية ان خلافاً وقع بين الفنان ​عمرو دياب​ والمنتج المصري ​تامر مرسي​ الذي تعاقد معه قبل سنوات على فيلمه الجديد “الشهرة” الذي لم يتم تصويره حتى الآن.

وأشار المصدر الى ان الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​هي سبب الخلاف بين دياب ومرسي حيث أشرك الأخير الشربيني في عمل درامي واحد هذا العام هو “مليكة” فيما كان دياب يرغب في أن يكون لديها حضور في أكثر من عمل بعدما حازت البطولة المطلقة، ولا سيّما بعدما رفضت أغلب الأعمال التي عُرضت عليها.

يذكر ان الفنان عمرو دياب كان قد أجل كل ارتباطاته للتركيز على ألبومه الجديد.

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