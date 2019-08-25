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شاهد.. حليمة بولند تهدد بالانتحار او الاعتزال على طريقة “االمسكينة” اليسا!

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حليمة بولند

ردت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على شائعة زواجها من الملياردير الكويتي فواز مبارك عبدالعزيز الحساوي مهددة بالانتحار او الاعتزال على طريقة الفنانة اللبنانية اليسا التي وصفتها بـ “المسكينة”.

وظهرت حليمة بولند في مقطع فيديو، برفقة سيد نواف، أحد مشاهير ”اليوتيوب“، قالت فيه: “اش اسوي انتحر او اتخذ قرار نفس اليسا واعتزل والله ما الوم اليسا اعتزلت المسكينة”.

وقد رد سيد نواف عليها ناصحا اياها بالصمت قائلا:”الصمت متعة في زمن الثرثرة”.

وأوضحت أنها حتى الآن تلتزم الصمت، لكنها وصلت إلى مرحلة صعبة، قائلة:”وصلوني لمرحلة اقول اليسا ما تنلام يوم ما قررت تعتزل” وتابعت “شنو هذا، شنو ها القذارة، شائعات وكلام، وتحس من قوة الكذبة أن هناك شيئًا تأخر عليك”.

بدوره رد الملياردير الكويتي فواز مبارك الحساوي على شائعة زواجه من حليمة بولند وذلك عبر حسابه على تويتر حيث قال في تغريدة: “وصلنا إلى زمن صرنا فيه نتعوذ من الناس اكثر مما نتعوذ من ابليس اللهم اكفنا شر ناس تترصدنا ولا ندري”.

واتهم الملياردير الكويتي، بعض المقربين منه بدفع أشخاص بحسابات مستعارة للترويج للأكاذيب، حيث قال:“أشخاص أقرباء وأكثر من إخوة لي يدفعون لأشخاص بحسابات مستعارة من خارج الكويت، هذا بلاء، وأنا أدعو لهم بالشفاء من هذا البلاء، مع الأسف، حسبنا الله ونعم الوكيل“.

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