شاركت الممثلة السورية ليليا الأطرش متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من أحدث ظهور لها من داخل المنزل بدت فيها بإطلالة قال البعض، إنها مثيرة للجدل.

وظهرت الأطرش في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” وهي ترتدي “بيجاما” باللون الأزرق والأسود، وتجلس على الأريكة، تاركة شعرها منسدلًا.

وأعربت ليليا عن اشتياقها لمتابعيها، حيث علقت أسفل الصورة بعبارة: “بحبكن”.

وعلى الرغم من أن الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور، إلا أن ما لفت انتباه البعض هو محاولة الفنانة السورية إظهار قدميها في الصور، مما عرضها للنقد واللوم، معتبرين أنه لا داعي لإظهارهما في الصورة، فكان من بين التعليقات: “كأنو عندك ستة أصابع برجلك”، وكتب أخر: “هالرجلين متل مكنسة ميساء الساحرة”.

كما انتقد البعض الآخر حركة شفتيها، متهيمنها بالتصنع والمبالغة في الخضوع لعمليات التجميل، التي أصبحت موضة بين النجمات مؤخرا.

وعلق أحدهم: “ليش مكبرا شفايفك عيب”، وكتب أخر: “وأنا بحبك بس ما بصير تجعلكِ وجهك”.

ولم يخلُ الأمر من الآراء بعض الإيجابية، فمحبو الفنانة أعربوا عن اشتياقهم الشديد لها، وخاصة بعد غيابها مؤخرًا، وقلة ظهورها على الشاشة. كما أبدى البعض الآخر إعجابهم بإطلالتها وظهورها الجميل على حد وصفهم.

وكانت قد عبرت الفنانة السورية ليلا الأطرش مؤخرًا، عن غضبها واستيائها من بعض الفاشينيستات اللاتي يظهرن في مقاطع فيديو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويروجن لمعلومات طبية خاطئة حسب قولها، مشيرة إلى أن المعلومات التي يقمن بتزويد الجمهور بها والتي تتعلق بكيفية الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأهمية التباعد الاجتماعي وطريقة وضع الكمامات، والفيتامينات التي يجب تناولها، معظمهما مغلوطة.

واعتبرت الأطرش أن الفاشينيستات والبلوجرز يعرضن نصائح متضاربة ومتناقضة، رغم أنها لم تعلن رفضها القاطع للأمر، إلا أنها دعتهن للاستعانة بالأطباء الاختصاصيين في سرد معلوماتهن، مؤكدة على أنهن لا يلتزمن بدورهن من خلال تقديم تلك النصائح الطبية.

الجدير ذكره، أن آخر أعمال ليليا الأطرش “الحرملك” الجزء الثاني من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، ومن إنتاج مؤسسة كلاكيت للإعلام والإنتاج الفني، وعُرض في الموسم الرمضاني الفائت، وقدمت خلاله شخصية “عطر” كما شاركت في مسلسل “حركات بنات بشخصية “سارة”.