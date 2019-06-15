بسبب مشاهد إباحية وألفاظ خارجة .. مسلسل ” جن ” يثير الجدل في الشارع الأردني

أثار مسلسل ” جن ” أول مسلسل عربي من إنتاج شركة ” نتفيليكس ” جدلا كبيرا في الأردن حيث تم تصويره في مدينة البتراء وأثار جدلا على وسائل التواصل الإجتماعي فور إطلاقه .

حيث نقلت وسائل إعلام أردنية بأن المدعي العام للعاصمة عمان وجه طلبا للسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث المسلسل لما قابله من انتقادات بسبب وجود مشاهد به وصفوها بالإباحية وألفاظ خادشة للحياء ومشاهد شرب خمور وهو ما يتنافي مع عادات الأردن .

مما دفع هيئة الإعلام إلى الرد في بيان نقلته وكالة أنباء الأردن الرسمية ” بترا ” أن مثل هذا الإنتاج لا يدخل ضمن صلاحياتها كإطلاع ورقابة على السيناريو أو جميع الأمور الفنية والتقنية من حيث الإعداد والتمثيل والإخراج والإنتاج وفقا لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع .

وأضافت الهيئة ” إنه بموجب القانون لها الحق في الرقابة على المصنفات من الأفلاو والمسلسلات التي يراد عرضها على القنوات الفضائية المحلية ودور العرض داخل المملكة شريطة أن تكون جاهزة للعرض .. ووفقا لما اطلعت عليه من مشاهد بالمسلسل فإن هذه المشاهد لا تتم إجازتها في حال عرضت عليها ومنع عرضها داخل الأردن سواء مع الهيئة الملكية للأفلام أو مع أي جهة فنية مختصة أخرى .

كما استنكرت سلطة إقليم البتراء التجاوزات التي عرضها مسلسل ” جن ” وأكدت أن أي تصوير تليفزيوني أو سينمائي في البتراء يخضع لموافقات مسبقة من الهيئة الملكية للأفلام مع تعهد الجهة المعنية بالتصوير بعدم التجاوز أو عرض محتوى غير لائق وقالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عن هذا العمل .

مسلسل ” جن ” عبارة عن قصة خيالية تشويقية تدور حول مراهقين يكتشفون جنيا في مدينة البتراء ويحاولون منعه من تدمير العالم .. ويحتدم الصراع عند مقتل أحدهم ومحاولة انتحار شاب آخر بعد تعرضه للمس من جني .

يتكون المسلسل من 6 حلقات من بطولة عدد من الشباب الأردنيين منهم ” سلمى ملحس ” ، ” سلطان الخليل ” ، ” ياسر الهادي ” ، ” كرم طباع ” ومن إخراج ” مير جان بو شعيا .