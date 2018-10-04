بسبب مشهد جريء عن تعنيف المرأة.. إنتقادات كبيرة على المسلسل التركي “أخبرهم ايها البحر الأسود” وهذا طلب المتابعين

تعرض المسلسل التركي ” أخبرهم ايها البحر الأسود” لإنتقادات كبيرة وذلك بسبب مشهد جريء عن تعنيف المرأة بشكل مبالغ فيه.

وعقب إذاعة الحلقة طالب المتابعين هيئة الرقابة باتخاذ الاجراءات اللازمة، والجدير بالذكر مسلسل “أخبرهم أيها البحر الأسود” المسلسل التركي الوحيد الذي تفوقت إحدى حلقاته على المسلسل التاريخي الشهير “قيامة أرطغرل” حيث احتل المركز الأول ليتراجع “قيامة أرطغرل” إلى المركز الثاني.