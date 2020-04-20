بسبب مضاعفات الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي أجتاح العالم مخلفًا وراءه كثيرًا من الضحايا إضطر الممثل الكندي “نيك كورديرو” الذى أصيب به مؤخرًا، إلي إجراء جراحة بتر ساقه اليمنى، وقد شاركت زوجته “أماندا كلوتس” القصة عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام”.

وقالت كلوتس: “لقد نجح فى الجراحة، وهي جراحة كبيرة حقًا.. إنهم يعيدونه إلى الغرفة للتعافى والراحة لبقية الليل.. لذا آمل أن يسترخى ويستريح”، بحسب ما نشره موقع “usatoday”.

وأضافت كلوتس، “تمت الجراحة على ما يرام، بحسب ما قال الطبيب عن قلب نيك ورئتيه الآن هم فى أفضل حالة ممكنة.. لا يزال على الدواء لضخ قلبه وجهاز التنفس الصناعى، فالساعات القادمة قادمة مهمة للغاية لأن القلب والرئة يعملان بمفردهما الآن للمرة الأولى خلال يومين”.

الممثل الأمريكى “نيك كورديرو” مع عائلته

والجدير بالذكر تخطي أعداد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا الـ40 ألفًا حالة وفاة والإصابات أكثرمن 755 ألف إصابة. وبسبب ذلك تعيش أمريكا فترة عصيبة، حيث عادت الإحتجاجات تظهر في شوارع ولايتها ضد الرئيس “دونالد ترامب”، وتزايدت أعداد المصابين وأيضًا أعداد الوفيات يوم بعد يوم.