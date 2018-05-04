بسبب مواقفه من السعودية… إلغاء مشاهد ابراهيم عيسى في “ارض النفاق” واستبداله بـ هشام سليم

قررت شركة «العدل جروب»، المصرية عمل نسخة سعودية من مسلسل «أرض النفاق»، للنجم محمد هنيدي، بعد اعتراض التلفزيون السعودي على وجود الإعلامي إبراهيم عيسى، بين أبطال المسلسل، بسبب مواقفه المسيئة المملكة.

وقال رئيس هيئة التلفزيون السعودي، داود الشريان، أمس، إنه عندما علم بوجود شخص يُسيء للمملكة في أحد المسلسلات التي تم التعاقد عليها، تم رفض هذا العمل، مؤكدا أنه لن يظهر على قنواتهم شخص أساء للمملكة، في إشارة إلى إبراهيم عيسى.

وتم ترشيح الفنان هشام سليم لأداء مشاهد الإعلامي إبراهيم عيسى في النسخة السعودية من مسلسل «أرض النفاق»، لتكون هذه السابقة هي الأولى من نوعها، أن يعرض مسلسل واحد على قناتين مختلفتين هما «on» في مصر، و«sbc» السعودية، مع وجود تغيير في الأبطال.

يُذكر أن إبراهيم عيسى، يقدم في مسلسل «أرض النفاق» 10 شخصيات، بين الكوميدي والتراجيدي، منها الطبيب المعالج لبطل المسلسل محمد هنيدي، ومنها زعيم عصابة وأخرى متسول، وكذلك يقدم شخصيات محامي ودجال وصاحب محل خردة بالإضافة إلى شخصية رومانسية.

المسلسل سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في البطولة هنا شيحة ودلال عبد العزيز.

مسلسل «أرض النفاق» مأخوذ عن رواية بنفس الاسم قدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس، فيلما من إخراج فطين عبد الوهاب.