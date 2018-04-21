بسبب نجلاء فتحي.. نجوى فؤاد تشن هجوماً على فجر السعيد

بعد كلام الاعلامية ​فجر السعيد​ عن الممثلة ​نجلاء فتحي​، دافعت الممثلة ​نجوى فؤاد​ عن فتحي قائلةً عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “عزيزتي نجلاء فتحي لا تلتفتي لكلام بعض المعروف عنهم أنهم مرتزقة مستترين وراء حرية الرأي وهم ليس إلا مجموعة كل ما يملكونه وقاحة التعبير، ستظلي أنتِ متربعة على عرش قلوب جمهورك المحب لكِ وأنا منهم”.

نذكر أن فجر السعيد كتبت أمس الجمعة قائلةً: “عزيزتي نجلاء فتحي.. أسطورة الجمال في السبعينيات، نصيحة من القلب، لا تنشري لكِ صورًا في هذه المرحلة من عمركِ، ودعي جمهوركِ يعيش على صوركِ القديمة.. أو اسألي زميلاتكِ كيف حافظن على جمالهن، واتبعي نصائحهن، وعودي للظهور بلوك قريب للسابق، ولكن بعمركِ الحالي”.