بسبب هذه الصورة.. طارق العريان يزيد الشكوك حول طلاقه

شهد حفل عشاء أقامه المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي تجمع عدد كبير من نجوم الفن بينهم عمرو دياب ودينا الشربيني وبسمة وبشرى وخالد الصاوي ويسرا وليلى علوي وتامر حبيب.

وظهر في الحفل المخرج طارق العريان وحده دون الفنانة أصالة، وسط انتشار شائعات انفصال الثنائي مما أثار تساؤلات حول علاقتهما الزوجية.

وكان الإعلامي تامر أمين قد أكد نبأ طلاق المطربة أصالة وزوجها طارق العريان، خلال حديثه عن بكائها في حفلها بموسم الرياض، إذ أحيت أصالة حفلاً غنائياً ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وخلال غناء أغنيتها “ذاك الغبي” لم تتمالك دموعها وبكت على المسرح، مما جعل البعض يربط بين انفصالها وبين البكاء.