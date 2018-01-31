بسبب هذه الصور.. باريس هيلتون متهمة بتقليد كيم كارداشيان

فاجأت النجمة العالمية ​باريس هيلتون​ جمهورها الكبير في العالم، بصورة جديدة لها بدت فيها بـ”لوك” جديد لفت أنظار الجميع.

باريس هيلتون بدت في الصورة وكأنها تعمدت تقليد إطلالات نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​، حيث تركت شعرها الأسقر منسدلاً على كتفيها، وارتدت ملابس رياضية أظهرت معالم جسدها وكأنها معالم جسد كيم كارداشيان.

وانهالت التعليقات من قبل جمهور باريس هيلتون على الصورة حيث اثنوا على الإطلالة ومنهم من اتهمها بتقليد كارداشيان، في وقت إنتشرت الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وبدا على الناشطين صدمتهم من تقليد هيلتون لكارداشيان.