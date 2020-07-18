نشرت الفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علقت من خلاله عن التعليقات الساخرة التي انتشرت على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة حول موضوع خيانة ” جادا بينكيت ” لزوجها النجم الأمريكي ” ويل سميث ” .

فكتبت ريهام حجاج في هجوم حاد على الشعب المصري قائلة : ” إحنا الشعب الوحيد في العالم اللي دخل على صور ويل سميث وشتمه أقذر الشتائم هو ومراته وعيلته .. اللي دخل شتم مراته واللي اتهمه إنه رافع أريال .. و بغض النظر إيه اللي اتكتب إحنا الشعب الوحيد اللي دخل يكتب تعليقات في العموم ” .

وتابعت : ” مفيش بجد أي شعب تاني لا صيني ولا هندي ولا حتي في الشعوب العربية ده إن دل علي شيء فيدل على الآتي مش الكل طبعا عشان في ناس محترمة بس أغلبية اللي بيستخدم السوشيال ميديا للأسف أكتر ناس شتامين ونمامين ومتنمرين مع إننا مفروض متدينين معرفش إزاي ” .

وأضافت : ” خلصنا أمراضنا النفسية والحشرية على نفسنا وكشفنا أرف بعض فقلنا نكشف نفسنا للعالم بقى .. إحنا الشعب الوحيد اللي تفانى في سوء إستخدام السوشيال ميديا والحمد لله ده كان الإنجاز الوحيد اللي حققناه منها .. هو مش مفروض نحشر نفسنا ونحكم على حياة حد في العموم ” .

واختتمت ريهام حجاج : ” فمنتهى الفجر والقدر الحكم على حياة حد لا هو من بلدك ولا ثقافتك ولا تفكيرك ولا تربيتك .. يعني مش بس مش قادرين نحترم اختلاف بعض لأ مش عارفين نحترم اختلاف الثقافات الأخرى .. إحنا عدينا البراميل بلا رجعة ” .