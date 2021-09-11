خطفت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل الانظار بعد مشاركتها مجموعة من الصور الجذابة لها على هامش جلسة تصوير حديثة لصالح إحدى المجلات الفنية.

وظهرت بسمة بوسيل في الصور بإطلالة مستوحاة من الزمن الجميل، والتي حازت على إعجاب جمهورها بشدة، وتغزلوا في جمالها وطلاتها آلتي تمزج بين الأنوثة والأناقة.

وكانت بسمة بوسيل قد صدمت الجمهور بنحافتها المفرطة في الصورة التي ظهرت فيها مؤخراً بصحبة زوجها الفنان تامر حسني.

اللافت للانتباه في صورة بسمة بوسيل كان نحافتها المفرطة والتي علق عليها عدداً كبير من الجمهور وأشاروا إلى خسارتها المزيد من الوزن خلال الفترة الماضية، بينما تساءل آخرون عن طريقتها للحفاظ على رشاقتها.

يذكر أن بسمة بوسيل نفت في تصريحات سابقة لها خضوعها لعمليات التجميل خاصة قيامها بحقن خدودها، نافية خضوعها لأي من عمليات التجميل.