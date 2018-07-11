بسمة بوسيل توضح حقيقة خيانة تامر حسني لها‎

نفت المغربية بسمة بوسيل الشائعات التي تحدّثت عن اقدام زوجها الفنان المصري تامر حسني على خيانتها، وذلك بعد كتابتها لعبارة تتحدّث فيها عن الخيانة، مشيرة الى ان تدوينتها مجرّد اقتباس
وكتبت بسمة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “هو من امتى كانت الخيانة عبارة عن خيانة زوجية، هادي24 ساعة وأنا كانتفرج على تفاهة الناس وسطحيتهم يا ريت كل الناس المريضة لي على صفحتي تعمل انفولو”
المصدر: elfann.com
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