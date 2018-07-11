بسمة بوسيل توضح حقيقة خيانة تامر حسني لها‎

نفت المغربية ​بسمة بوسيل​ الشائعات التي تحدّثت عن اقدام زوجها الفنان المصري ​تامر حسني​ على خيانتها، وذلك بعد كتابتها لعبارة تتحدّث فيها عن الخيانة، مشيرة الى ان تدوينتها مجرّد اقتباس

وكتبت بسمة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “هو من امتى كانت الخيانة عبارة عن خيانة زوجية، هادي24 ساعة وأنا كانتفرج على تفاهة الناس وسطحيتهم يا ريت كل الناس المريضة لي على صفحتي تعمل انفولو”

المصدر: elfann.com

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