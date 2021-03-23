شاركت الفنانة المصرية “بسمة” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صورة جديدة مع ابنتها «نادية»، احتفالاً بـ عيد الأم، لكنها حرصت علي اخفاء وجه إبنتها بالتلوين، واعتذرت لجمهورها قبل انتقادها على هذا الأمر.

وأوضحت بسمة أنها لن تظهر وجه إبنتها حتى تكبر وتقرر هل تريد نشر صورها أم لا، وكتبت: «كل سنة وأنا أمك وصاحبتك وأختك وخالتك يا نور عيني بعتذر يا جماعة، بس مش هنشر صورة لوشها غير لما هي تكبر كفاية وتقرر هي عايزة ولا لأ.. عيد أم سعيد على كل الست».

يُذكر أن نادية هي إبنة الناشط السياسي “عمرو حمزاوي” الذي تزوجت منه بسمة لفترة قصيرة ثم انفصلًا، وقد وضعتها بسمة في أمريكا لتحمل الجنسية الأمريكية، وذلك في الأول من اغسطس عام 2013، ولم تظهر نادية في اي مناسبة اجتماعية أو عملية مع والديها إلا في عقد قران ابنة المنتج محمد العدل عام 2014.

وعلي الصعيد الفنى، يُشار إلى أن بسمة عرض لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي “فيلم قبل الاربعين“، وشاركها البطولة داليا مصطفى ومحمد علي رزق وهالة فاخر وأحمد كمال ومعتز هشام، تأليف أحمد عثمان إخراج معتز حسام الدين، إنتاج بروماكس فيلم للإنتاج الفني. وحقق نجاحًا ملحوظًا بعد عرضه.

كما تشارك بسمة حاليًا في بطولة “فيلم كومانجي” الذي بدأ فريق عمله في أولي تصوير المشاهد في الإسماعيلية بإحدي المناطق التي تضم عدد من الخيول والأشجار وجمعت المشاهد بين بسمة وحسن عيد.

والعمل من رواية للمؤلفة السويدية من اصول عراقية أكرميني نوري وتم ترجمتها إلى العربية وتحولها إلى نص سينمائي وسوف يتم عمل دوبلاج للفيلم باللغة الانجيليزية والسويدية وأيضا ستكون هناك مشاركة من طرف الجانب السويدي والعراقي على مستوي التمثيل.

“فيلم كومانجي” بطولة بسمة وعباس ابو الحسن وحسن عيد ومحمود عزت وعدد من الفنانين السويديين والإنتاج انتاج سويدي المنتجة والمؤلفة اكرميني نوري مشترك مع انتاج مصري وتأليف اكرميني نوري وإخراج محمود الشربيني ومسئول إعلامي يارا احمد.