شاركت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، فيديو من تحضيرات حفل زفاف ابنها.

وظهرت “بسمة”، في الفيديو وهي تتجول في ساحة أحد الفنادق الكبرى المقام به الحفل الليلة، وعلقت: “أم العريس محتاسة ومديه على عدم تركيز شوية”

ونشرت الإعلامية، أول فيديو من التحضيرات الخاصة بحفل زفاف نجله، حيث ظهرت وهي تتجول في ساحة أحد الفنادق الكبرى المقام به الحفل الليلة، وعلقت: “أم العريس محتاسة ومديه على عدم تركيز شوية”.



وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد شاركت جمهورها، فيديو لنجلها عبد الرحمن وهو في طفولته، وذلك عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





الإعلامية بسمة وهبة، علقت على الفيديو، قائلة: “مين يصدق ان ابن امبارح القمر ده فرحه بكره.. يا رب وفق عبد الرحمن ابن بسمه واسعده وعقبال أولادكم”، فيما تفاعل جمهور الإعلامية مع الفيديو بشكل كبير.



يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.