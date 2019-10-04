الصفحة الرئيسية فن بسمة وهبة في منزلها على طبيعتها.. تتغزل بابنها وكلام عفوي واختبار طهو...

بسمة وهبة في منزلها على طبيعتها.. تتغزل بابنها وكلام عفوي واختبار طهو لزوجته

بواسطة -
1 118
basma wehbe

ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة في مقطع فيديو قامت بتسجيله أثناء وجودها في منزلها.

وبدت فيه بإطلالة طبيعية معتمدة مكياج خفيفاً وشعراً مسرحاً بطريقة عادية جداً. وأشارت إلى أن ابنها يستعد للذهاب إلى الجامعة وطلبت منه الاهتمام بدراسته لكنه لم يجب بأي كلمة.

وكشفت أنه يرفض تقبيلها ويلتزم الصمت لأنه يعلم أنها تقوم بالتصوير. وبدأت الركض خلفه متذكرة حين كانت تفعل ذلك في أيام طفولته.

وفي جزء آخر من المقطع المصور ظهر الابن من دون كشف وجهه. وتغزلت الوالدة بظهره ولفتت إلى أنها ستبدأ الطهو بالتعاون مع زوجة الأخير دانة مع الإشارة إلى أنها ستختبر قدراتها في تحضير الطعام.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية وتعليقاً عليه كتبت بسمة: “مهما ابني هيكبر ويبقى راجل قد الدنيا هيفضل في عينية الطفل الصغير اللي بجري وراه وأقوله خد بالك من دروسك. عبده حبيبي ربنا يوفقك ويحميك ويخليه لية”.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.