بسمة وهبة لـ حليمة بولند: “انت مريضة نفسيا”.. شاهد كيف ردت عليها!

حلت الاعلامية الكويتية حليمة بولند ضيفة على الاعلامية المصرية بسمة وهبة في برنامج “شيخ الحارة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”.

وفاجأت بسمة وهبة ضيفتها حليمة بولند بسؤال: “حليمة بولند مريضة نفسيا تعليقك؟” لترد عليها حليمة بهدوء وبسؤال معاكس “وين ورقة الطب النفسي؟”.

لتواصل بعدها بسمة وهبة سلسلة اسئلتها: “هل تعاني من اي مرض نفسي يا حليمة؟ هل انت مريضة نفسيا بالفعل؟ هل بتروحي لدكتور نفساني؟”.

غير ان حليمة بولند واصلت هدوئها وقالت: “أنا مؤمنة ايمان مطلق اللجوء الى رب العالمين اولا والناس المقربة” وتابعت “ما حيكون الطبيب النفسي احن علي من امي ومن ابي”.