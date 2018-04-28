بشرى تبرر صورتها مع نجم افلام بورنو!.. شاهد ماذا قالت

بررت الفنانة المصرية بشرى صورتها مع شريف طليانى، ممثل افلام البورنو، بالقول انه بالنسبة لها كأي احد اخر ولم تكن تعلم من هو.

وقالت بشرى، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسرى، ببرنامج “أنا وأنا المذاع عبر قناة ON E، : “مكنتش اعرف انه ممثل أفلام بورنو، واتصورت معاه على إنه كان معجب”.

غير ان بشرى أكدت حتى انها لو كانت تعلم بهويته فان ذلك لن يجعلها ترفض التقاط الصورة معه مبررة ذلك بالقول أنها كانت “فى إطار مهرجان سينمائى قدام الناس كلها، ومحتشمين فى ملابسنا نحنا الاثنين ومفيش اي عيب إنى اتصور معاه لأنه هو انسان في النهاية اختياره انا ما قبلوش انا ما احبوش ولكن احنا ملك الناس كلها”.