بشرى تبكي بعد كلام هاني رمزي عنها… شاهد ماذا قال!

بكت الفنانة المصرية بشرى بعد سماع كلام الفنان هاني رمزي عنها في فيديو عرضه برنامج “أنا وأنا”.

بشرى كانت ضيفة الحلقة الماضية من البرنامج المذاع على شاشة ON E، حيث عرضت الإعلامية سمر يسري فيديو أشاد فيه هاني رمزي ببشرى كصديقة عزيزة، وبعلاقتها بأصدقائها.

وقال هاني رمزي إنه اعتبر بشرى مشروع سعاد حسني الثانية، وحياها على نجاحها في العديد من المجالات، ومنها إدارتها لمهرجان دولي مشرف، لكنه عاتبها على التقصير في مجال التمثيل، وسألها عن موعد مشاركتهما معا في فيلم من إنتاجها.

وظهرت بشرى بعد انتهاء الفيديو متأثرة لما قاله هاني رمزي وقالت “انا ما كنت عارفة ولا متوقعة انه هاني جواه لي كل ده وما اعرفش ليه الناس لما يكون جواهم ده ما بقوله ليه؟”.

وتابعت انها تأثرت لأن “في حد منصف في حد شايفني من غير كبر في حد شايفني على حقيقتي”.