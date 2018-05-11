بشرى تظهر مجدداً مع رجل الاعمال الشهير ​نجيب ساويرس.. فهل يعلنان عن علاقتهما قريباً؟

نشرت الممثلة المصرية بشرى، عدّة صور لها من مناسبتين، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور الأولى من ندوة عن دور المرأة، ضمن فعاليات مهرجان “كان” ​السينما​ئي الدولي في فرنسا.

وعلّقت عليها قائلة: “الآن من كان في ندوة أتحدث فيها عن دور المرأة في السينما العربية”.

اما الثانية، فقد ظهرت بشرى من خلالها على السجادة الحمراء بفستان طويل اسود.

واللافت هو ظهورها برفقة رجل الأعمال ​نجيب ساويرس​، وخصوصا بعد ان طالتهما مؤخرا شائعة زواجهما سرا.

وعلّقت عليها قائلة: “وفد ​مهرجان الجونة​ في كان بعد عرض الفيلم المصري يوم الدين لأبو بكر شوقي …و سعادة كبيرة و تصفيق استمر ١٥ دقيقة بدون توقف و رد فعل غير مسبوق… “.