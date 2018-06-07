بصورة غريبة.. شمس الكويتية تنتقد المسلسلات الخليجية شاهد ما الذي قالته!

إنتقدت الفنانة ​شمس الكويتية​ المسلسلات الخليجية التي تعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لخلاط كهربائي وعلّقت عليها بالقول:” سؤال منطقي لحد يكفرني. هل الطق والخناق والصراخ وشد الكفاش الي نشوفه في المسلسلات الخليجية ينقل واقعنا ولا حن من كوكب ثاني وما ندري عن الدنيا”. وأضافت: “الرجاء أفيدونا بالإجابة وشكراً. أدري الصورة مالها دخل في الموضوع”.

وتباينت الآراء حول تعليقها هذا، فمنهم من وافقها الرأي قائلاً:” مسلسلات الخليج نفس النمط عائلة غنية. الأب يملك شركة والأم لاشغل ولا مشغلة بس تفرفر وعائلة فقراء الأم تكدح لو دلالة لو تبيع بلسوق والأب صايع. معرف،صحيح هذا واقعهم ولا بس تمثيل”، ومنهم من لم يوافقها مستغرباً الصورة التي نشرتها وما دخلها بالموضوع.