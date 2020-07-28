نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” صورة له من خلال خاصية الإستوري عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر أحمد فلوكس في الصورة عاري الصدر وكتب في تعليقه عليها : ” منزل جديد .. حياة جديدة .. نسيت الماضي ” .

ثم قام فلوكس بحذفها بعد فترة بسيطة من نشرها حيث تسببت في إثارة التساؤلات بين المتابعين حول حقيقة زواجه من الإعلامية ” ديالا مكي ” وإقامته في دبي حيث تقيم هناك .

خاصة وإنه كان منذ فترة قصيرة قد نشر عدة صور من الإمارات والتي ظهر فيها بملابس بيت وهو يداعب مجموعة من الكلاب تشبه الكلاب التي ظهرت بها ديالا في أكثر من صورة ليربط الجمهور بأن هذه الصور كانت بمنزل ديالا .. وبين ما ينشره فلوكس من صور وحقيقة زواجه دون أن يعلن عن ذلك .