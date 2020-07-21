أعلنت مغنية الراب الأميركية نيكي ،ميناج يوم أمس الاثنين، عن حملها بطفلها الأول، وذلك عبر نشرها سلسلة صور ظهرت فيها بالمايوه مستعرضة بطنها المنتفخة.

وكتبت المغنية على انستغرام كلمة “حامل” إلى جانب صورة لها وهي ترتدي حمالات صدر مرصعة بالجواهر وتضع يدها على بطنها العارية.

وكتبت نيكي في منشور آخر “الحب والزواج والحمل.. أفيض بالحماس والامتنان. شكرا لكم جميعا على التهاني القلبية”.

وصدمت ميناج (37 عاما) معجبيها عندما أعلنت في أكتوبر تشرين الأول أنها تزوجت صديقها منذ الطفولة كينيث بيتي وأنها ستعتزل لتنشئ أسرة. لكنها أصدرت منذ ذلك الحين عدة أغنيات فردية وقالت إنها تعمل على ألبوم جديد.