بصور جريئة.. حليمة بولند ترد على هجوم مي العيدان عليها ‎

يبدو أن الحرب بين الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ وزميلتها ​مي العيدان​ اشتعلت، فبعدما وجهت الأخيرة الانتقادات الحادة لبولند بسبب ملابسها، خرجت بولند عن صمتها ووجهت رسالة إلى مي من خلال فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في الفيديو: “بالنسبة لكلماتك بمجرد ما نضع اسمك على غوغل نجد صورة لك بملابس غير محتشمة، فهل لبسك يناسب تقاليدنا “.

وتابعت قائلة: “اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر، ولا أعلم لماذا تضعين نفسك بهذه المواقف”، ونشرت صور لـ مي العيدان وهي ترتدي بروتيل أبيض ضيق يظهر أجزاء من جسمها.