بطريقته الخاصة.. شاهد كيف رد عقيل الرئيسي على شائعة ارتباطه بالنجمة سارة القبندي !

قرر الفنان الإيراني المقيم بالكويت عقيل الرئيسي رد اعتبار زوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي، بعد مرور أيام قليلة على انتشار شائعة وجود علاقة عاطفية بينه وبين النجمة سارة القبندي، لكن الرد كان بطريقته الخاصة.

ونشر الرئيسي مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”، يستعرض من خلاله مجموعة من الهدايا التي أحضرها لزوجته، مشيرًا إلى أنه حرص في هذه المرة على شراء أشياء مفيدة لها وللمنزل.

وظهر في مقطع الفيديو، فانوس رمضان، ومجموعة من الحلويات التي تحبها فرح، بالإضافة إلى أدوات مطبخ تساعدها في إعداد الطعام برمضان.

وبدت علامات السعادة واضحة على وجه فرح، أثناء تفحصها للهدايا التي أحضرها زوجها، وهو ما عكس مدى حالة الحب والتفاهم التي تجمع بينهما.

وكانت وسائل إعلام نشرت أخبارًا تفيد بوجود علاقة بين الكويتية سارة القبندي، وزوج فرح الهادي عقيل الرئيسي، ما دفع فرح للخروج عن صمتها، قائلة: “بعدما ربي رزقني برجل يخاف علي ويحبني ويريد لي الخير وأهل جيدين، هناك من رأى أن حياتي تغيرت للأحسن وشغلي ماشي بشكل جيد فلم يعجبه ذلك”.

وأشارت إلى وجود أناس “يحاولون أنْ يفسدوا عليها كل شيء جيد في حياتها، عندما لاحظوا أنّ حياتها تحوّلتْ للأفضل”، مستهجنة تلك التصرفات بالقول: “أنا مليت والناس ملت”.

من جانبها، ردت الفنانة الكويتية سارة القبندي، بمقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنفي فيه صحّة كل ما يتردّد، مؤكدة أنّ فرح الهادي صديقتها المقرّبة وعقيل الرئيسي مثل أخيها بالضبط.

وهاجمتْ سارة بشدّة من يطعنون بشرفها، منوّهة إلى أنها ما زالت فتاة لم تتزوج، ولم تتطلق، ومثل تلك الشائعات ستدمّر مستقبلها.

وقالت، إنّها بحياتها لم تفعل أي شيء خطأ، مردفة: “والله العظيم فيه ناس تحب تشوه سمعة أي إنسان يشوفونه محبوب”.